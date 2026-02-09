Roberto Fico: "Stiamo puntando con decisione sulla medicina territoriale"

"Stiamo puntando con decisione sulla medicina territoriale. Sulla medicina di prossimità. Case e Ospedali di Comunità sono fondamentali per avvicinare i servizi alle persone e per permettere agli ospedali di tornare a essere centri di specializzazione sostenuti da una rete territoriale forte e da investimenti in tecnologia e telemedicina, soprattutto nelle aree interne.
E' quanto ha affermato a Napoli, il presidente della regione Campania Roberto Fico.
"Per questo motivo ho voluto riunire a Santa Lucia tutte le Asl. Per fare il punto della situazione sullo stato della sanità campana.
Un confronto lungo ed approfondito - ha concluso il governatore - per conoscere lo stato di avanzamento dei progetti Pnrr ed affrontare insieme le eventuali criticità. Siamo a lavoro, con costanza ed impegno, per provare a dare le risposte che i cittadini campani meritano".