Urban Award: il Comune di Napoli premiato per mobilità sostenibile Manfredi: "Stiamo investendo su più fronti, dal trasporto pubblico alle due ruote"

Per le iniziative avviate nel campo della mobilità sostenibile e per l'attività di mecenatismo legata alle piste ciclabili, il Comune di NAPOLI ha ottenuto il terzo premio dell'Urban Award. Giunto all'ottava edizione, l'Urban Award è organizzato da Viagginbici.com e Luxurybikehotels.com con la collaborazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. E proprio nel corso della 41esima Assemblea nazionale dell'Anci, a Torino c'è stata la consegna dei riconoscimenti a cui hanno preso parte, tra gli altri, il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, che è l'ambassador del premio, e Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e pioniere del ciclismo sostenibile. A ritirare il premio per il Comune di NAPOLI il capo di Gabinetto Maria Grazia Falciatore. La giuria ha inteso premiare, in particolar modo, la scelta dell'Amministrazione comunale di puntare sui percorsi riservati alle bici, anche attraverso progetti come 'Adotta una ciclabile', coinvolgendo e responsabilizzando i cittadini e creando una cultura sul tema della mobilità dolce. "Stiamo investendo sulla mobilità su più fronti, dal potenziamento del trasporto pubblico con le nuove linee metropolitane alla mobilità su due ruote. In questo caso - ha spiegato il sindaco di NAPOLI Gaetano Manfredi - dobbiamo fare i conti anche con le criticità specifiche della città di NAPOLI. Abbiamo un programma molto ampio di espansione delle piste ciclabili con la realizzazione di 38 chilometri di nuovi percorsi distribuiti nelle aree Est, Ovest e Nord, ma è anche importante manutenere e gestire quelli che già stati realizzati. Lo stiamo facendo anche attraverso accordi con i privati, il contributo è determinante per realizzare questa componente importante della mobilità dolce, di cui la città bisogno".