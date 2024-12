Napoli: ponte dell'Immacolata, ecco il piano del Comune per accogliere i turisti Attesi poco meno di 200mila visitatori nel fine settimana dell'8 dicembre

In occasione del weekend dell’Immacolata e alla notevole affluenza di turisti (l’Osservatorio turistico cittadino stima una presenza di 180mila turisti) e visitatori prevista in città, è stato predisposto il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati e migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città.

L’assessorato al Turismo metterà in campo una serie di servizi per l’accoglienza potenziati per l’occasione fino al 7 gennaio 2025:

- Tutor 16 addetti all'accoglienza del turista in strada nei luoghi più frequentati della città, San Gregorio e stazione centrale compresi. Sono riconoscibili da cappellino e pettorina, forniscono informazioni, danno indicazioni sugli itinerari, anche fuori dalle solite rotte, e distribuiscono materiale informativo ogni giorno, dalle ore 10 alle ore 19.

- Infopoint mobili: 4 tutor itineranti, in bicicletta e a bordo di una minicar elettrica, tra piazza Trieste e Trento, piazza Municipio, via Toledo, piazza del Gesù.

- Infopoint fissi: resteranno aperti come di consueto tutti i giorni, dalle 10 alle 19, le quattro postazioni in legno posizionate presso: il Molo Angioino, Piazza del Gesù, via Cesario Console, alt. Palazzo Salerno, e via Morghen.

- Servizi igienici pubblici: n. 13 bagni, di cui 5 bagni chimici mobili (n. 1 in via Riviera di Chiaia; n. 2 via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi); - n. 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento.

TRASPORTI

Metro, Funicolare. In occasione di X Factor, ANM prolunga il servizio della metropolitana Linea 1 fino alle ore 02:00. Alla Linea 1 si aggiunge la Funicolare Centrale che effettua l’ultima corsa alle ore 00:30. L’organizzazione del trasporto pubblico consentirà a turisti e cittadini di poter godere dello show senza utilizzare l’automobile o lasciandola in uno dei parcheggi di interscambio con la metro – Colli Aminei, Frullone e Brin – che rimarranno aperti.

Nel weekend Per la Linea 1 si garantirà il prolungamento dell’orario serale solo il sabato sera, mentre per la funicolare sia per venerdì 6 e sabato 7. Per quanto riguarda la linea 1 della Metropolitana, durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti - con nove treni circolanti della capienza di 1.250 posti – e, negli orari di punta, frequenza delle corse ogni 8 minuti.

Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, continua a osservare orario 7-15.

ALIBUS. Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 13 Alibus, due in più rispetto all’ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 14. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

TAXI resta in vigore fino al 5 gennaio 2025 in via sperimentale la nuova disciplina dei turni di servizio per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.



IGIENE URBANA Sul fronte dell’igiene urbana sono diventati strutturali il potenziamento dei servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali con ulteriori passaggi, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo e passeggio nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Potenziato anche lo spazzamento, sia meccanizzato che manuale in tutte le zone del centro storico, così come sarà effettuato il lavaggio stradale e dei cestini gettacarte nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza, anche con l’ausilio di prodotti sanificanti, nelle zone della stazione centrale, del centro storico e nelle aree commerciali più frequentate.



SICUREZZA La Polizia Locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando i controlli contro la movida selvaggia assieme alle altre forze di polizia e proseguiranno i controlli già messi in campo nei weekend precedenti contro l’abusivismo in strada (ambulantato e parcheggio).