IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ritardi e contropiedi Contro la Roma di negativo c'è stato che gli azzurri hanno incassato due gol su ripartenze

Il Napoli contro la Roma al Maradona gioca una partita da Champions e per la Champions. Di buono c'è che sono tornati Politano, peraltro non ancora del tutto recuperato e con una posizione in campo più spuria del solito, e Gilmour, dal quale si attende la possibilità di far rifiatare Elmas, prima che si rompa anche lui. Di negativo c'è stato che gli azzurri hanno incassato due gol su ripartenze - a palla persa in attacco - e che tutta la squadra è sembrata meno reattiva di quella avversaria, in particolare sulle seconde palle. Il tecnico salentino dovrebbe forse interrogarsi su una preparazione che appare sempre di più inadeguata, se non dannosa.