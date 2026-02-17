Il Napoli contro la Roma al Maradona gioca una partita da Champions e per la Champions. Di buono c'è che sono tornati Politano, peraltro non ancora del tutto recuperato e con una posizione in campo più spuria del solito, e Gilmour, dal quale si attende la possibilità di far rifiatare Elmas, prima che si rompa anche lui. Di negativo c'è stato che gli azzurri hanno incassato due gol su ripartenze - a palla persa in attacco - e che tutta la squadra è sembrata meno reattiva di quella avversaria, in particolare sulle seconde palle. Il tecnico salentino dovrebbe forse interrogarsi su una preparazione che appare sempre di più inadeguata, se non dannosa.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Ritardi e contropiedi
