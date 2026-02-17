"Sì Cambia", a Napoli nasce il comitato per la riforma della giustizia Il presidente è l'avvocato Carmine Foreste: promuoviamo informazione fondata su testi e contenuti

Nasce il comitato per le "Riforme - Sì Cambia di Napoli", promotore di una campagna di informazione e approfondimento in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Il comitato nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un percorso di lettura chiaro, rigoroso e accessibile dei contenuti della riforma, riportando il confronto sul piano delle regole e delle garanzie, al di fuori di contrapposizioni ideologiche, come sottolineano gli organizzatori.

"L’iniziativa è volta a raccontare in modo puntuale cosa cambia nel sistema, quali princìpi vengono rafforzati e quale impatto concreto le modifiche possono avere sul funzionamento della giustizia, sulla tutela dei diritti, sulla quotidianità dei cittadini".

Il comitato ha avviato una serie di iniziative pubbliche di approfondimento sui principali punti della riforma. Primo appuntamento venerdì 20 febbraio alle 14 presso la biblioteca di Castel Capuano a Napoli con l’assemblea degli avvocati per il sì. All’iniziativa prenderanno parte le associazioni forensi ed i comitati referendari.

"La riforma della giustizia è un tema che riguarda l’equilibrio tra poteri, la terzietà del giudice e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per questo riteniamo necessario promuovere un’informazione fondata sui testi, sui contenuti reali e su un confronto serio, affinché il voto sia consapevole e informato": a dirlo il presidente comitato per le Riforme - Sì Cambia di Napoli, Carmine Foreste.