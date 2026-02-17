Trapanese: "Incendio teatro Sannazaro, la cultura non si spegne con un incendio" L'intervento del vicepresidente del consiglio regionale della Campania

"L’incendio che ha colpito il teatro Sannazaro non ha ferito soltanto un luogo fisico, ma un presidio culturale che rappresenta un pezzo importante della storia viva della commedia napoletana e dell’identità della nostra città". Dichiara il Vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Luca Trapanese.

"Quel teatro porta l’eredità di Luisa Conte - continua - simbolo di una tradizione artistica capace di attraversare generazioni, confini e difficoltà, continuando a parlare al cuore del pubblico.

Una tradizione che ha resistito nel tempo grazie alla dedizione di una famiglia e all’abbraccio di un’intera comunità. È impensabile che un incendio possa cancellare un patrimonio così profondo. Esprimo la mia più sincera vicinanza a Lara Sansone, attrice e anima del teatro, e a tutta la sua famiglia.

Sono certo - conclude Trapanese - che il reatro Sannazaro tornerà a splendere e a essere uno spazio vivo di cultura e comunità. È una responsabilità collettiva delle istituzioni e dell’intera comunità fare in modo che questo accada".