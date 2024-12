Lo stato vince sempre: il libro di Maresca in partenza per tutta l'Italia Il magistrato: "Grazie ai tanti lettori che hanno deciso di diffondere la cultura antimafia"

"Lo Stato vince sempre in partenza per tutta l’Italia. Grazie ai tanti lettori che hanno deciso di diffondere la cultuta antimafia". Plichi in partenza verso varie località italiane. Lo afferma con orgoglio in un post sulla sua pagina facebook il magistrato Catello Maresca.

"Lo Stato Vince Sempre... Lo So". E' la frase che mi disse Michele Zagaria la mattina del 7 dicembre 2011, quando lo catturammo dopo oltre 16 anni di latitanza. Era scappato alle forze dell'ordine di tutta Italia che lo cercavano spasmodicamente e si nascondeva praticamente a casa sua, nel suo paese a Casapesenna, in provincia di Caserta.

Ed ogni giorno di latitanza, quella battaglia contro lo Stato l'aveva vinta lui, dimostrando ai suoi affiliati la sua potenza. Poi siamo arrivati noi e lo abbiamo preso, mettendo fine alla sua prepotenza ed al mio della sua inaffidabilità".

Il magistrato Catello Maresca continua il suo impegno tra i giovani e non solo. Lo Stato vince sempre, quando capisce e vuole. E' il titolo del suo ultimo e interessante libro, a cura di Unica, "Unione nazionale italiana della cultura antimafia.

Lo avevamo trovato, finalmente, ed ora eravamo io e lui, uno davanti all'altro. Avevo sognato tante volte quel momento, ma lì per lì non sapevo cosa dire. Ero sceso attraverso un cunicolo angusto che si apriva spostando una intera stanza che si muoveva su dei binari grazie ad un comando a distanza".