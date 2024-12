La Polizia Locale di Napoli sequestra giocattoli contraffatti in aree mercatali Cento giocattoli sequestrati destinati a bancarelle non autorizzate tra Toledo e piazza Carità

Nell'ambito delle operazioni di controllo condotte nelle aree mercatali natalizie del centro cittadino, la Polizia Locale di Napoli ha sequestrato circa cento giocattoli contraffatti. Questi articoli, imitazioni di un noto marchio italiano, erano destinati alla vendita su bancarelle non autorizzate situate tra piazza Carità e via Toledo. I giocattoli sequestrati risultano privi della necessaria certificazione sulla sicurezza, sollevando preoccupazioni per la salute dei bambini. Infatti, oltre al danno economico causato alla tutela del mercato legale, questi prodotti presentano potenziali rischi per la salute pubblica. La polizia ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza dei consumatori, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la domanda di regali aumenta significativamente. Il responsabile della vendita illecita è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per la violazione delle normative sulla contraffazione e frode in commercio. Le autorità locali continuano a intensificare i controlli per prevenire la diffusione di merci pericolose e tutelare i diritti dei consumatori. L'operazione si inserisce nel più ampio impegno delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno della contraffazione e garantire un mercato più sicuro e trasparente per tutti.