Napoli, vela rossa: disagi per 15 famiglie senza elettricità a Natale Dopo l'incendio l'Enel ha interrotto l'erogazione per motivi di sicurezza

In attesa dello sgombero, 15 famiglie della Vela rossa a Scampia sono ancora senza elettricità dopo l’incendio della scorsa sera in uno degli appartamenti e provocato presumibilmente da una stufa elettrica malfunzionante. Una vigilia di Natale ancora più triste e desolante per le poche famiglie ancora residenti nella Vela rossa e che lamentano di essere state lasciate sole dopo la decisione di Enel di interrompere l’erogazione di energia elettrica per motivi di sicurezza. Intanto sono passate 24 ore dal guasto e non si vedono tempi certi per il ripristino del servizio: nessuno ci aiuta. Il grido disperato dei residenti