Napoli e il party del sorriso: festeggiato il Natale sociale con Angelo Iannelli Tante eccellenze unite nel segno della solidarietà. Premio cuore d'oro a Gabriele Esposito

Si è celebrata a Napoli nelle sale di Villa Domi, la manifestazione più emozionante dell’anno: il party del sorriso, speciale merry christams, nona edizione. Una serata di solidarietà dedicata alle persone meno fortunate.

L’evento è stato organizzato come sempre da Angelo Iannelli in collaborazione con l’associazione vesuvius e Villa Domi eventi del patron Domenico Contessa. Un appuntamento tradizionale dedicato ai ragazzi speciali che ha visto la partecipazione di artisti, attrici, modelle, cantanti, giornalisti, fotografi, blogger, super eroi clow in corsia e majorette, Una serata all’insegna dell’inclusione sociale e del sorriso.

In questa edizione si è festeggiato anche il ritorno ai grandi eventi della star del sociale Angelo Iannelli, ambasciatore del sorriso che ha presentato la serata con Edda Cioffi, Emanuela Gambardella e la miss Francesca Nastro.

Ad aprire la serata con una marcia trionfale e ritmica le majorette Sailor Christmas stile. Consegnato come riconoscimento un busto di bronzo raffigurante pulcinella che abbraccia il sociale ad Angelo Iannelli.

Il premio cuore d’oro realizzato dallo scultore Leonardo Moriello, è stato consegnato al cantante Gabriele Esposito visibilmente emozionato, il quale ha ringraziato l’amico Iannelli e ha cantato il suo brano di successo “L'unica” tra la gioia dei fans.

L’Accademia di moda Maria Mauro ha proposto in passerella i suoi abiti, a seguire l’esibizione del tenore Matteo Lamberti accompagnato dal pianista Lorenzo Savarese, a seguire le modelle della stilista Lorenza Pizza che ha presentato i suoi abiti colorati a tema. Applausi del folto pubblico in sala per i cantanti Mario Conte e Lucia Cassini, che con le loro performance hanno creato un grande entusiasmo tra i presenti.

In passerella il brand della stilista Titti Petrucci Psico Paris con i suoi capi esclusivi che ha proposto un viaggio attraverso l’identità e l’inclusività. Alla manifestazione anche i super eroi e clow in Corsia che hanno donato giocattoli e sorrisi a bambini e persone speciali. Presente l’associazione Abile alla Vita presieduta da Pasquale Santarpia a lui un riconoscimento per l’impegno sociale. Claudio Torino noto artista ha donato una sua opera raffigurante Pulcinella. L’attore Umberto del Prete ha regalato alla platea il ricordo del grande Antonio De Curtis in arte Totò con alcune sue gag. Tra i presenti: il campione paraolimpico Francesco Iannelli, la splendida e inimitabile Aigul Duisheeva nota danzatrice e performer dei giochi di luce.

Un finale coinvolgente con la paranza di musica popolare Vesuvius che ha voluto omaggiare il caro Marcello Colasurdo con gli artisti Stefano Salvadore, Felice Guadagno, Carlo Marino, Rosa Fidato e il piccolo Gio’ Gio’.

Villa Domi è stata illuminata da tanta bellezza con: Natascia Ummaro, Lucia Schiettino, Anna Chiara Amoruso, Antonia Di Guida, Vanya Scarpato, Maria Rosaria Merolla, Elena Aragni, Maria Grazia Liquori e tante altre. Da segnalare la presenza dal noto programma “Mare Fuori “Marica, testimonial del brand (Psico Paris).

In esposizione le opere degli artisti: Felice Ciccone e Marcello Eraldi” Chapaue”. Selezionate le varie eccellenze gastronomiche, presenti numerosi giornalisti e alla fine un grande brindisi, la torta di Ciro Poppella con i fuochi d’artificio e il Buon Natale all’insegna della solidarietà e del sorriso. Foto Umberto Raia.