A Napoli arriva la "calza sospesa": solidarietà per l'Epifania Un'idea che nasce da alcuni imprenditori napoletani della grande distribuzione.

A Napoli, l'Epifania è diventata l'occasione per un gesto di solidarietà che coinvolge cittadini, negozianti e istituzioni locali. Fino al 5 gennaio, è possibile aderire all'iniziativa "Calza Sospesa", un progetto che mira a donare dolci e un momento di gioia alle famiglie in difficoltà durante la festività dell'Epifania. Il funzionamento è semplice: i cittadini che desiderano partecipare possono acquistare dolciumi presso i negozi che hanno aderito all'iniziativa. Grazie alla generosità dei commercianti, che contribuiscono attivamente con cioccolata, caramelle e altri dolci, verranno preparate delle calze della Befana da distribuire alle associazioni locali. Queste ultime si occuperanno poi di consegnarle alle famiglie bisognose, individuate attraverso criteri chiari e univoci dal Comune di Napoli. L'assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa come momento di coesione per la comunità napoletana: "La 'calza sospesa' è un'opportunità per rafforzare il legame tra i cittadini e le famiglie in difficoltà. Invitiamo tutti a partecipare attivamente, visitando i negozi aderenti e contribuendo con la propria generosità". Anche Flavia Sorrentino, vice presidente del Consiglio Comunale, ha espresso il suo entusiasmo per l'iniziativa: "con questo gesto, vogliamo regalare un sorriso ai bambini meno fortunati, proprio nel giorno che dovrebbe essere di festa per tutti. È un'idea che nasce da alcuni imprenditori napoletani della grande distribuzione e che ha subito ricevuto un'accoglienza calorosa da parte della cittadinanza". Il progetto "Calza Sospesa" prende spunto da una tradizione locale, il rito del caffè sospeso, simbolo di generosità che ha visto Napoli protagonista in molte occasioni. Il cuore della città ha risposto con entusiasmo, molti sono stati i cittadini e i turisti che hanno scelto di partecipare, acquistando e donando dolci per preparare le calze della Befana. Per conoscere i negozi aderenti all'iniziativa, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli. Questo gesto di solidarietà, che inizia il 2025 con un sorriso e un atto di generosità, conferma ancora una volta il forte spirito di comunità che caratterizza la città partenopea.