Vertenza Metro, fumata nera: l'azienda conferma la chiusura definitiva Senza lavoro 65 persone: l'azienda ha confermato i tagli nel vertice in prefettura

Vertenza "Metro Italia", nuovo tavolo in prefettura a Napoli: al centro del confronto l'intenzione confermata dall'azienda di chiudere il sito di Pozzuoli, con 65 lavoratori che resteranno senza futuro.

All’incontro hanno partecipato l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, il sindaco del Comune di Pozzuoli, Luigi Manzoni, la responsabile delle risorse umane e il direttore del punto vendita Metro Italia, nonché i delegati delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filcams Cigl, Fisascat Cisl e Uiltucs.

"Durante la riunione, i rappresentanti della "Metro Italia s.p.a." hanno confermato l’intenzione di procedere alla chiusura del punto vendita il prossimo 30 aprile, manifestando, tuttavia, l’intenzione di migliorare il piano strategico, anche relativamente alle misure di tutela per i lavoratori, in vista della riunione in sede ministeriale prevista per il prossimo 22 gennaio", hanno fatto sapere dalla prefettura partenopea.

Da Prefetto, istituzioni e sindacati è arrivata la richiesta unanime di valutare una proroga del sito, per predisporre un piano strategico capace di tutelare i lavori interessati dai licenziamenti.