Nola: percorso di rinascita delle persone oncologiche più fragili "Non sei sola": Da Hera Benessere in campo un team di professionisti

Un team di professionisti che affiancherà quanti stanno attraversando un momento particolare, di riavvicinamento alla vita e alla quotidianità. A loro disposizione specialisti nel campo della nutrizione, della psicologia e del benessere.

Parte da "Hera Benessere", il noto centro estetico di Nola specializzato nella cura della persona, il progetto "Non sei sola. Insieme si può" rivolto a uomini e donne che, nel loro percorso di vita, hanno ricevuto una diagnosi di cancro impattando sulla loro vita sociale, psicologica e fisica.

Hera darà loro un'opportunità offrendo supporto psicologico e nutrizionale oltre ai servizi di benessere adatti al loro caso specifico per superare il disagio momentaneo.

L'iniziativa nasce in occasione dei tre anni del centro da un'idea dei titolari, Sebastiano, Annalisa e Francesco, tre giovani imprenditori del territorio sensibili al sociale che già in passato hanno sostenuto progetti di solidarietà.

Ad affiancare il personale esperto del centro guidato dalla responsabile Chiara, due professioniste nel campo della nutrizione e della psicologia, Donatella Provvisiero e Felicetta Lombardi.

"Un modo per dire grazie alla vita che ogni giorno non smette mai di sorprenderci - spiegano Annalisa, Sebastiano e Francesco - un progetto che di certo non vuole sostituirsi alle cure quanto offrire un'opportunità di rinascita e di riavvicinamento al vivere quotidiano, troppo spesso un ostacolo per le persone più fragili.

Ringraziamo Donatella Provvisiero e Felicetta Lombardi per aver sposato in pieno questo progetto che nasce anche in occasione dei tre anni del centro, in segno di gratitudine verso questa città e territorio che ci hanno accolto con entusiasmo rinnovandoci ogni giorno stima e fiducia. Il nostro impegno - concludono - è per dirvi grazie".