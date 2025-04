"Il futuro C aspetta": festa salvezza per il Sorrento Il commento di Rossetti e Di Somma dopo le reti nel match vinto contro l'ACR Messina

"Felice per il gol ma di più per quello che ha rappresentato, vale a dire il conseguimento dell’obiettivo salvezza". Ecco il commento di Vincenzo Di Somma per il gol vittoria contro l'ACR Messina. Festa salvezza per il Sorrento con il 2-1 sui siciliani. "Lo abbiamo meritato tutti perché ciascuno ha dato il massimo quando è stato chiamato in causa". "Sono contento perché ci meritavamo di tagliare questo traguardo, qui a Sorrento ho trovato un ambiente familiare e professionale. - ha aggiunto Mattia Rossetti, autore del primo gol rossonero nel match - La dedica va ai tifosi e alla società. Non vedevo l’ora di sbloccarmi perché non è mai facile arrivare l’ultimo giorno di mercato, ma qui mi sono ambientato in fretta. Purtroppo un infortunio mi ha limitato ma adesso voglio chiudere alla grande". "Il futuro C aspetta": così il Sorrento ha annunciato l'aritmetica salvezza.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Sorrento - ACR Messina 2-1

Marcatori: 9' st Rossetti (S), 25' st Luciani (M), 45' st Di Somma

Sorrento: (3-4-3) Del Sorbo; Blondett, Di Somma, Fusco; Vitiello, Cuccurullo, Palella (1' st Cangianiello), Colombini (18' st Biagetti); Guadagni (41' st Matera), Musso (18' st Polidori), Rossetti (13' st Scala). All. Ferraro. Harrasser, Lops, Morleo, Riccardi, Guarracino, Colangiuli, Esposito

Messina: (4-3-3) Krapikas; Gyamfi, Gelli, Dumbravanu, Ingrosso (1' st Vicario); Garofalo (43' st Chiarella), Petrucci (20' st Dell’Aquila), Crimi; Pedicillo (13' st Lia), Luciani, Tordini. All. Bancheri. A disp. Meli, Lia, De Sena, Marino, Chiariella, Mameli, Anzelmo, Dell’Aquila, Costantino

Arbitro: Cerbasi

Ammoniti: Gelli (M), Crimi (M), Pedicillo (M), Cangianiello (S), Vitiello (S)

Espulso: 40' st Cuccurullo (S)

Recupero: 1' pt, 5' st