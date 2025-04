Ecco il progetto da 4,6 milioni per riqualificare via Boccaccio a Posillipo Interventi a tutto campo: dalla viabilità ai marciapiedi passando per il verde

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Boccaccio a Posillipo. Complessivamente l'intervento prevede una spesa pari a 4,6 milioni. In particolare, i lavori stradali (capostrada e marciapiedi) sono finanziati nell’ambito del mutuo attivo presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) mentre la ripiantumazione degli alberi rientra in un programma di finanziamento della Città Metropolitana. Il progetto prevede una durata del cantiere pari a 12 mesi. La gara per l’affidamento dei relativi lavori sarà bandita entro il mese di aprile.

"Si tratta di uno degli interventi attesi per la riqualificazione complessiva di Posillipo per migliorarne il decoro e la vivibilità", il commento del sindaco Manfredi. “I lavori di riqualificazione di via Boccaccio si inquadrano nel più ampio insieme integrato di interventi che l’amministrazione ha messo in campo per superare il degrado della Collina di Posillipo”, hanno precisato gli assessori alla Mobilità e al Verde “frutto di un lungo ed articolato lavoro di condivisione delle scelte soprattutto con gli organi di tutela. Dopo i lavori su via Orazio e via Petrarca che hanno riguardato soprattutto la sistemazione del capostrada, gli interventi su via Boccaccio avviano il programma di sistemazione delle strade alberate”.

Per quanto riguarda la riqualificazione del capostrada nel dettaglio il progetto prevede: la demolizione dello strato di base esistente, del binder e del conglomerato bituminoso (tappeto d’usura); la rimessa a quota delle zanelle laterali; la rimessa a quota dei chiusini e caditoie dissestati e sostituzioni di quelli danneggiati; la pulizia ed espurgo sistema di raccolta acque piovane; la posa dello strato di base, del binder e ripavimentazione tappeto d’usura; il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Per quanto riguarda la riqualificazione dei marciapiedi è prevista: la riconfigurazione plano-altimetrica; il rifacimento del massetto debolmente armato e ripavimentazione con cubetti di porfido; l’eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione scivoli con percorsi tattili; la manutenzione dei muri e dei parapetti in pietra di proprietà comunale; l’installazione di balaustra in metallo di altezza pari a 20 cm per adeguare l’altezza del parapetto e portarlo ad un’altezza complessiva pari a 1,00 m; l’adeguamento, ove necessario, del passo dei pali della pubblica illuminazione.

Per quanto riguarda le alberature il progetto prevede: l'eliminazione dei pini e delle ceppaie attualmente esistenti; la realizzazione di un nuovo filare arboreo su entrambi i marciapiedi che costeggiano la carreggiata, costituito da Quercus ilex (leccio); saranno in totale messi a dimora 84 lecci.