Scuola chiusa a Caivano: Ciciliano, tutelati legalità e minori Mancato rispetto delle norme igieniche chiude il plesso scolastico "Don Diana"

La chiusura del plesso scolastico "Don Diana" dell'Istituto Comprensivo "De Gasperi" di Caivano, disposta dalle autorità competenti per il mancato rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, ha suscitato reazioni positive tra le istituzioni locali. Fabio Ciciliano, commissario di governo, ha espresso soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine, sottolineando l'importanza dell'intervento a tutela della legalità e, soprattutto, della sicurezza dei minori.

L'intervento delle forze dell'ordine

Ciciliano ha ringraziato in particolare i carabinieri e i vigili del fuoco per il loro tempestivo intervento, che ha consentito di chiudere la scuola "Don Diana" in conformità alle normative, con l'obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e salubre per gli studenti. "Questo intervento è stato di particolare valore perché ha tutelato i bambini, che devono poter crescere e studiare in strutture adeguate", ha dichiarato Ciciliano, esprimendo la propria soddisfazione per la decisione presa.

La necessità di scuole sicure e belle

Il commissario ha anche evidenziato la necessità di lavorare per rendere le scuole non solo sicure, ma anche esteticamente gradevoli. "Dobbiamo educare i bambini al bello, per insegnargli che la bellezza può migliorare la realtà che ci circonda. Per farlo, dobbiamo partire proprio dalle scuole, che devono essere non solo decorose ma belle, perché è proprio in questi luoghi che i bambini si trasformeranno in cittadini consapevoli e responsabili", ha aggiunto Ciciliano. La chiusura del plesso scolastico di Caivano, pur se una misura d'emergenza, diventa dunque anche un'opportunità per rivedere e migliorare le condizioni degli edifici scolastici. Le autorità locali, insieme alle forze dell'ordine, continueranno a monitorare la situazione per garantire che ogni istituzione educativa rispetti gli standard igienico-sanitari e di sicurezza, creando un ambiente idoneo alla formazione delle future generazioni. L'intervento a Caivano sottolinea l'importanza di garantire scuole sicure e stimolanti per i più giovani, in modo che possano crescere in un ambiente che favorisca il loro sviluppo sano e armonioso.