Uomo scomparso a Capri: il Prefetto attiva il coordinamento dei soccorsi Continuano le ricerche di un 59enne scomparso da 48 ore

Di lui non si hanno notizie da circa 48 ore. I carabinieri di Capri hanno inoltrato la segnalazione alla Prefettura ed il prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, ha attivato il Centro coordinamento soccorsi per il coordinamento delle ricerche di un 59enne. Alla riunione del CCs hanno partecipato ill Sindaco di Capri, i rappresentanti dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Sala operativa unificata della regione Campania, della Capitaneria di Porto. Ed ancora: il direttore della ASL NAPOLI 1 centro ed il 118. Sono state attivate le ricerche con le unità cinofile, i droni e l'elicottero dei vigili del fuoco, insieme agli assetti della protezione civile e del servizio alpino. La Capitaneria di Porto ha messo in atto un dispositivo rinforzato e ha già perlustrato tutta l'isola. Sono in corso di acquisizione eventuali immagini delle telecamere. Il tavolo della Prefettura monitora costantemente l'andamento delle ricerche in corso.