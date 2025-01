Traffico in tilt al Vomero per il Pop Up Store del dolce ungherese Chimney Cake Centinaia di persone hanno atteso diverse ore per degustare uno dei dolci più gettonati in Europa

Il pop up store del dolce ungherese "Chimney Cake" ha generato una grande curiosità per i cittadini e le attività commerciali del Vomero. Il 17, 18 e 19 gennaio l’apertura del pop up store di Chimney House, presso il bar Calice Nero in Piazza Vanvitelli, Napoli, ha mandato il traffico in tilt generando una fila di centinaia di persone giunte da tutta la Campania per provare il dolce ungherese. Centinaia di persone hanno atteso diverse ore per poter degustare uno dei dolci più gettonati in Europa. Il dolce, molto in voga a Praga ma originario ungherese, consiste in una pasta brioche, cotta al momento su uno spiedo cilindrico. Un’attrazione che ha suscitato un grande dibattito anche tra la comunità imprenditoriale napoletana e tra le attività commerciali del Vomero, in quanto l’obiettivo di Chimney Cake è quello di diffondere la conoscenza sul dolce e aprire nuovi pop up store in giro per l’Italia, avvalendosi della collaborazione di bar, attività commerciali e pasticcerie interessate ad ospitare e a vendere il dolce tipico ungherese.