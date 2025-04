Contro l'Empoli una difesa inedita linea formata da Mazzocchi terzino destro, Rrahmani e Juan Jesus al centro e Olivera a sinistra

Ancora un fine settimana senza calcio per il Napoli, che per la seconda volta consecutiva scenderà in campo di lunedì: stavolta per chiudere la 32esima giornata di campionato. Al "Maradona" un altro sold out contro l'Empoli, squadra alla deriva che non vince da 16 turni. Gli azzurri devono ritrovare la vittoria dopo il pareggio a Bologna, ma ancora una volta Antonio Conte dovrà rimaneggiare la formazione. Mancheranno gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, ai quali si è aggiunto l'infortunato Buongiorno.

Difesa praticamente inedita, con la linea formata da Mazzocchi terzino destro, Rrahmani e Juan Jesus al centro e Olivera confermato come terzino sinistro. A centrocampo sarà Gilmour a sostituire Anguissa. Dovrebbe recuperare Spinazzola, che seppur non al meglio dovrebbe comunque partire dalla panchina. Conte, che presenterà la partita in una inconsueta conferenza stampa domenicale, deve scegliere tra Raspadori e Neres in attacco: un dubbio che può portare anche a un cambio di modulo. La perplessità nasce dalle condizioni del brasiliano, ancora non al 100% dopo l'infortunio.