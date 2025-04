Da Torino a Napoli per rapinare turisti: due arresti della polizia In manette un 44enne ed un 32enne entrambi piemontesi

La polizia ha arrestato un 44enne ed un 32enne, entrambi torinesi con precedenti, anche specifici, per concorso in rapina aggravata.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato tre persone che stavano strattonando una coppia. Alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga in direzione opposte ed uno di essi, durante la fuga, si è disfatto di un cellulare, riuscendo a far perdere le sue tracce.

Gli altri due fuggitivi, invece, hanno tentato di guadagnarsi la via di fuga intrufolandosi in un autobus che stava transitando in quel momento ma sono stati immediatamente raggiunti e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccati dagli agenti.

I poliziotti hanno accertato che, poco prima, entrambi si erano avvicinati alla coppia con una scusa al fine di farsi consegnare i cellulari ma, al diniego delle vittime, avevano iniziato a spintonarle e ad aggredirle in modo violento. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati mentre la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.