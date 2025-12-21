Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante l’allenamento svolto ieri a Riad, Sam Beukema ha subito un trauma contusivo al piede, costringendolo a saltare la seduta odierna. Le sue condizioni verranno monitorate nuovamente, ma la sua presenza tra i titolari sembra altamente improbabile. Già nella semifinale Antonio Conte aveva schierato una difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. È probabile che anche contro il Bologna venga confermata questa linea, con Buongiorno pronto a subentrare in caso di necessità. A meno di clamorosi sviluppi, Beukema non scenderà in campo. Questa la nota del club azzurro: "Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri"
Napoli, altro infortunio: si ferma Beukema. A forte rischio per la finale
Contusione al piede per il difensore, che oggi non ha partecipato all'allenamento
Napoli.