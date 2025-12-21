Napoli, altro infortunio: si ferma Beukema. A forte rischio per la finale Contusione al piede per il difensore, che oggi non ha partecipato all'allenamento

Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della finale di Supercoppa contro il Bologna. Durante l’allenamento svolto ieri a Riad, Sam Beukema ha subito un trauma contusivo al piede, costringendolo a saltare la seduta odierna. Le sue condizioni verranno monitorate nuovamente, ma la sua presenza tra i titolari sembra altamente improbabile. Già nella semifinale Antonio Conte aveva schierato una difesa a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. È probabile che anche contro il Bologna venga confermata questa linea, con Buongiorno pronto a subentrare in caso di necessità. A meno di clamorosi sviluppi, Beukema non scenderà in campo. Questa la nota del club azzurro: "Sam Beukema non parteciperà alla seduta di allenamento di oggi per un trauma contusivo al piede riportato durante la sessione di ieri"