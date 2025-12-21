La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan a Riyad merita una breve, benché reiterata, considerazione. La più corposa - quella sulle gratuite e scandalose ingiurie di Massimiliano Allegri a Lele Oriali - me la riservo per il pezzo forte di domani. Per ora mi basta rimarcare l'indegna prestazione dell'arbitro della partita, tal Luca Zufferli, uno dei più mediocri della già deprimente pattuglia dei direttori di gara italiani. Al di là dei suoi poco edificanti precedenti, l'arbitro friulano - pure (quasi) internazionale - irrita per due clamorose decisioni, che avrebbero dovuto portare ad altrettante sacrosante espulsioni rossonere.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Reiterate considerazioni
Nella semifinale di Supercoppa Napoli-Milano l'arbitraggio non è stato all'altezza e si è visto...
