Due anziane investite in via Arenaccia a Napoli: "E' una strada maledetta" Dalla IV municipalità appello al Comune: servono interventi di messa in sicurezza

In via Arenaccia, a Napoli, due anziane, mentre attaversavano la strada sulle strisce pedonali sono state investite da un auto. Sul posto sono intervenute due autoambulanze, ostacolate nel loro arrivo dal traffico, e i medici del 118 hanno provveduto ai primi soccorsi prima del trasporto in ospedale.

Lo rende noto Enrico Cella, consigliere della IV municipalità di Napoli e residente in zona. "Non è la prima volta - denuncia che in questa "maledetta strada" ci sono incidenti, in precedenza anche mortali, e se non saranno attivati dei correttivi alla viabilità c'è il rischio di averne altri. Bisogna potenziare il voltaggio delle lampade dell'illuminazione pubblica che è molto carente in particolare in alcuni tratti della strada dove non c'è l'illuminazione delle attività commerciali. La segnaletica stradale va rifatta perché a tratti è invisibile e va rivista la temporizzazione dei semafori di Piazza Poderico che attualmente crea solo pericoli, ingorghi e inquinamento acustico e atmosferico". "Inoltre - conclude Cella - la viabilità con la messa in funzione (da qualche giorno) dei semafori va rivista. Invito tutti gli Uffici competenti in primis Ufficio Traffico e Viabilità di attivarsi affinché questi correttivi siano attuati in tempi brevi".