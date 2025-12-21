Napoli-Bologna, Conte cambia poco: confermato il tridente d'attacco con Elmas La sola novità potrebbe essere in difesa, con Buongiorno al posto di Rrahmani. Ma si ferma Beukema

Vigilia araba, sognando la terza Supercoppa della sua storia. Il Napoli si prepara alla sesta finale, stavolta contro il Bologna, per tornare a vincere il trofeo, che manca dal 2014. Aspettando le parole di Conte e Politano è arrivata l'ennesima brutta notizia sul fronte infortuni: oggi niente allenamento per il difensore Sam Beukema, che si è fermato per una contusione al piede rimediata ieri durante l'allenamento. La presenza dell'olandese domani in campo è a forte rischio. Tuttavia, il difensore non era candidato a giocare titolare.

L'allenatore Antonio Conte sarebbe orientato a riproporre lo stesso terzetto di difesa visto in semifinale col Milan, quindi con Di Lorenzo braccetto destro, Rrahmani centrale ma con la possibile novità di Buongiorno sulla sinistra al posto di Juan Jesus. Politano verso la conferma come laterale destro, con Lobotka e McTominay a centrocampo e Neres con Elmas dietro la prima punta Hojlund. Di fronte il Bologna, alla sua prima finale di Supercoppa in assoluto, che dovrà rinunciare a Bernardeschi infortunato. Conferme, invece, per Orsolini e Castro in attacco con Cambiaghi a supporto.