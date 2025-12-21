Pranzo di Natale in carcere a Poggioreale, la comunità di Sant'Egidio in campo Un appuntamento cominciato nel lontano 2004 per i detenuti più poveri o che non fanno colloqui

Lunedì 22 Dicembre 2025 alle ore 13 torna il pranzo di Natale nella Casa Circondariale “Giuseppe Salvia Poggioreale”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Un appuntamento cominciato nel lontano 2004 per i detenuti più poveri o che non fanno colloqui perché non hanno più legami familiari e molti stranieri. A tavola saranno oltre 130.

Al pranzo tra gli invitati ci saranno il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’avvocato Irma Conti del Collegio del Garante nazionale dei detenuti, il Presidente della Corte d’Appello Maria Rosaria Covelli, il Presidente degli industriali Costanzo Jannotti Pecci, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Patrizia Mirra, il vescovo ausiliare mons. Gaetano Castello e diversi esponenti della società civile. Ciccio Merolla regalerà ai detenuti un pò di allegria.

"Sarà un Natale - si legge in una nota - per non dimenticare chi vive recluso, per dire che è sempre possibile cambiare e rimettere in gioco la propria vita e stare vicino a chi vive in un momento di difficoltà può accendere sempre una luce di speranza".