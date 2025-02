Metropolitan, Nappi: ora si passi dalle parole ai fatti L'intervento del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"Vigileremo attentamente sul percorso avviato per conservare la destinazione culturale del cinema Metropolitan, affinché si passi, nel minor tempo possibile, dalle parole ai fatti.

Mi preme inoltre sottolineare che nella discussione si debba coinvolgere anche chi, in questi anni - prima e dopo che si formalizzasse il passaggio di proprietà della struttura - ha gestito il Metropolitan, in silenzio, con passione e tanti sacrifici economici, non soltanto per portare avanti un simbolo fondamentale della storia della città partenopea ma per tutelare i lavoratori e le loro famiglie.

Da parte nostra non abbasseremo la guardia e continueremo a mettere in campo tutte le iniziative possibili per evitare che si compia l’ennesimo ‘sacco’ di Napoli”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.