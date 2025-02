Metropolitan, Marrone: "Bene vincolo a tutela identità e Pmi locali" Il presidente di Confapi Napoli: Cultura motore di sviluppo. Presenza Lucky Red è segnale di fiducia

"Napoli si riappropria di uno dei suoi simboli culturali. La conferma della destinazione cinematografica del Metropolitan rappresenta un passaggio fondamentale nella tutela della nostra identità urbana e nella valorizzazione degli spazi di aggregazione giovanile".

Lo afferma Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli.

"Per le piccole e medie imprese che operano nel cuore pulsante della città, questa decisione è una vittoria su più fronti. Significa preservare un luogo storico che, per generazioni, è stato crocevia di cultura e socialità. Significa anche offrire nuove opportunità per il commercio locale, che trae linfa vitale dai flussi di cittadini e turisti attratti da una Napoli che investe sulla cultura anziché cedere all’abbandono degli spazi pubblici" sottolinea Marrone.

"Il coinvolgimento di un attore di primo piano come Lucky Red è un segnale di fiducia. Se il progetto verrà portato avanti con la giusta sinergia tra pubblico e privato, il Metropolitan potrà diventare non solo un cinema d’eccellenza, ma anche un hub culturale capace di generare indotto per le attività commerciali della zona e di creare nuove occasioni di lavoro per i giovani. Questo episodio dimostra che Napoli può crescere senza rinnegare le proprie radici.

La cultura è il vero motore dello sviluppo e il cinema, in particolare, può diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni, sottraendole al rischio della dispersione sociale. Ora servono azioni concrete per garantire una riapertura rapida ed efficiente, affinché il Metropolitan torni a illuminare la città, dentro e fuori dallo schermo" conclude il presidente di Confapi Napoli.