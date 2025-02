Vomero, isola pedonale: da fiore all'occhiello a emblema del degrado La denuncia di Gennaro Capodanno...

"Al Vomero neppure i lampioni per illuminare le strade pubbliche sembrano più al sicuro. Difatti uno di essi che si trova nell'ambito dell'isola pedonale di via Scarlatti, per l'esattezza nel tratto pedonalizzato di via Merliani, da alcuni giorni è privo della lanterna mentre in sito resta solo la colonna - denuncia Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero - Si tratta di lampioni che furono appositamente realizzati per l’isola pedonale di via Scarlatti all'atto della sua nascita nell'anno 1999, lampioni che di recente erano stati trasformati con luci a led. Di conseguenza il tratto di strada interessato dal lampione, privo d’illuminazione, dopo il tramonto piomba nell'oscurità.

Ma i problemi dell’isola pedonale non è solo questo, come denunciano da tempo i residenti - sottolinea Capodanno -. Da fiore all’occhiello dello shopping si è trasformata nell’emblema del degrado che gradualmente si è impadronito del quartiere collinare.

A partire dalle aree che la delimitano proprio sia su via Merliani che su via Alvino, di fatto ridotte a parcheggi indiscriminati motocicli per finire alle tante sconnessioni, avvallamenti e buche che, segnatamente nel tratto di via Scarlatti, ogni giorno causano rovinose cadute ai malcapitati pedoni.

Nell’isola poi si può trovare poi di tutto, specialmente nei fine settimana quando si trasforma una sorta di gran bazar - puntualizza Capodanno -. A partire dai venditori di calzini onnipresenti ai questuanti che sovente si avvalgono anche di bambini in tenera età oltre a gazebo di ogni forma e dimensione a servizio delle numerose attività per la somministrazione di cibi e bevande, sorte come funghi negli ultimi tempi, ma anche banchetti per raccogliere firme o per chiedere contributi. Inoltre sono tornati anche gli ambulanti con i loro lenzuoli stesi sulla carreggiata.

Tanti infine i cosiddetti artisti di strada, suonatori di strumenti o cantanti improvvisati, che costringono i residenti a tollerare frastuoni e rumori per ore. La sera poi l’isola diventa territorio privilegiato dei cani lasciati sovente dai proprietari senza guinzaglio".

Sull'attuale stato di degrado e d'abbandono nel quale versano i tratti di strada che fanno parte dell'isola pedonale di via Scarlatti Capodanno chiede l’intervento dell’amministrazione comunale, nell'immediato affinché, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso anche per accertare le cause della scomparsa, venga ripristinato la lanterna sul lampione di via Merliani.