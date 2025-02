Napoli: c'è attesa per la quarta edizione di Fight for Naples L'evento sportivo che si svolgerà tra il 19 e il 22 febbraio

Si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 11:00 nella sala Pignatiello di palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Fight for Naples (F4N) alla presenza dell’assessore allo sport Emanuela Ferrante e degli organizzatori del meeting internazionale dedicato agli sport da combattimento, dalla boxe alla kickboxing, alla Muay Thai, al K-1, Luca Donadio amministratore della Pro Fighting Napoli Club e Gianluca Vorzillo Ceo di Edenlandia e AcquaFlash.

Sarà proprio il parco di divertimento di Viale Kennedy a Fuorigrotta la location scelta quest’anno per l’evento sportivo che si svolgerà tra il 19 e il 22 febbraio. Per l’occasione da mercoledì 19 a venerdì 21 febbraio, saranno svolte delle attività socio sportive, guidate da coach e atleti professionisti, divise in sessioni mattutine e pomeridiane che coinvolgeranno gratuitamente i ragazzi di diverse associazioni impegnate sul territorio.

All’incontro con la stampa di giovedì 13 febbraio saranno altresì presenti il presidente del comitato regionale campano del coni Sergio Roncelli, oltre ai rappresentanti della federazione pugilistica italiana, della FederKombat, del comitato paralimpico regionale e della X municipalità, che assieme al comune di Napoli patrocinano l’evento sportivo, sostenuto anche dalla V Municipalità e che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni preparatorie di Napoli capitale europea dello sport 2026. Nel corso della conferenza stampa saranno descritti nel dettaglio sia l’evento che il suo programma.