Napoli: funicolari a singhiozzo con troppi fermi improvvisi Capodanno: "Stamattina si sono fermate le funicolari di Montesanto e di Chiaia"

"All'indomani della riapertura della funicolare di Chiaia, avvenuta il 31 gennaio scorso, dopo quasi due anni e mezzo di chiusura per gli eterni lavori di revisione ventennale, il sindaco di Napoli, Manfredi, aveva enfaticamente dichiarato "Dopo molti anni tutte le quattro funicolari cittadine funzionano contemporaneamente: un importante passo in avanti per la Napoli che stiamo costruendo, sempre più moderna, competitiva e interconnessa, per rispondere alla necessità di miglioramento della mobilità urbana e di sostenibilità ambientali".

Invece, un giorno sì e l'altro pure, almeno una delle quattro funicolari si ferma per improvvisi guasti tecnici che appiedano, anche in orari di punta, tantissime persone, per lo più lavoratori e studenti ma anche tanti turisti, dal momento che i quattro impianti a fune trasportano quotidianamente, nei giorni feriali, circa 60mila persone ".

Ad intervenire sul funzionamento a singhiozzo che si registra, anche in questi giorni, è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da lustri impegnato a segnalare le vicende e purtroppo le continue problematiche che da tempo stanno caratterizzando la vita del trasporto pubblico su ferro a Napoli, fondatore sul social network Facebook del gruppo: "Napoli: gli "orfani" della funicolare di Chiaia", che conta quasi 1.500 iscritti.

"Oggi - puntualizza Capodanno - prima si è fermata la funicolare di Montesanto, il cui servizio, stando a quanto pubblicato sulla pagina Facebook dell'Anm è ripreso alle 11:50, ma, nel frattempo, alle 11:40 si è fermata per "problemi tecnici" la funicolare di Chiaia che ha ripreso il regolare servizio alle ore 13:00, dopo quasi un'ora e mezza ma mezz'ora dopo, alle 13:30 si è fermata di nuovo la funicolare di Montesanto. Una vera e propria odissea quella vissuta dalle migliaia di utenti di questi due impianti. Anche la funicolare Centrale, venerdì scorso si era fermata temporaneamente, alle 11:40, arrecando notevoli disagi alle tantissime persone che, in un orario di punta, non avevano potuto utilizzare l'importante impianto di trasporto pubblico per i propri spostamenti.

Ma - sottolinea Capodanno - in un contesto davvero pessimo del trasporto pubblico su ferro a Napoli, visto che non va meglio per le linee metropolitane, dal momento che stamattina ci sono stati disagi anche per gli utenti della linea 6, l'impianto che desta maggiori preoccupazioni è quello della funicolare di Montesanto, che si è fermata non solo stamattina, per ben due volte, ma anche in diverse occasioni, all'improvviso nei giorni scorsi. Va ricordato che questo impianto sta funzionando per una proroga concessa dal Ministero del trasporti e dell'Ansfisa, dal momento che per i lavori di revisione ventennale avrebbe già dovuto chiudere a giugno dell'anno scorso. Una proroga di un anno, concessa per evitare la chiusura contemporaneamente con la funicolare di Chiaia.

Dunque - continua Capodanno - i lavori dovrebbero iniziare entro giugno prossimo ma, dal momento che oramai l'impianto della funicolare di Chiaia è stato riaperto, alla luce dei continui fermi dell'impianto di via Morghen, anche per le preoccupazioni legate alla sicurezza, laddove, come si afferma, tutto sarebbe pronto per far partire i lavori di revisione ventennale alla funicolare di Montesanto, con l'individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori, che sarebbe la stessa che ha eseguito quelli alla funicolare di Chiaia, e con la possibilità di avere già i materiali a piè d'opera, la qual cosa consentirebbe di eseguire i lavori nell'arco di pochi mesi, sarebbe il caso valutare la possibilità di dare corso alle lavorazioni in tempi rapidi, istituendo però, nel contempo, un trasporto su gomma alternativo per sopperire al fermo dell'impianto a fune che, nei gironi feriali, trasporta 12.500 persone, tra i quali anche molti turisti che si recano a visitare i beni culturali e ambientali dell'area di San Martino ".

Sulle questioni sollevate Capodanno richiama, ancora una volta, l'attenzione del sindaco Manfredi e dell'assessore comunale ai trasporti, Cosenza.