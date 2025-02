Ciarambino: "Chiudere il termovalorizzatore? Tema che va trattato con serietà" Monito del vicepresidente del consiglio regionale della Campania

"Chi non vorrebbe chiudere per sempre l’inceneritore nella nostra terra? Lo dico da pomiglianese, che vive nel territorio in cui sorge l’unico termovalorizzatore regionale e che si batte per salvaguardare la qualità ambientale tanto deteriorata ad Acerra e nei comuni vicini - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Ha perfettamente ragione il vescovo Di Donna, presidente della Conferenza Episcopale della Campania, quando dichiara che “non è possibile che tutto il discorso sui rifiuti punti solo su Acerra e sugli inceneritori”.

Proprio per questo occorre affrontare questo tema con verità e realismo. Se si lancia una proposta così forte, occorre pure spiegare come si intende realizzarla, dire se si può fare, se i contratti in essere si possono chiudere, come si intende smaltire i rifiuti della nostra regione, come si intende evitare che i campani si ritrovino con i cumuli di spazzatura che arrivano fino ai primi piani delle case, come si farà con le multe europee. Altrimenti si rischia di fare demagogia".