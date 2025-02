Napoli, prorogati i fondi per il contrasto alla povertà educativa minorile Ok dal Senato: soddisfazione degli assessori Trapanese e Striano

Gli assessori all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, e alle Politiche sociali, Luca Fella Trapanese, esprimono "soddisfazione per la proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che avrà una dotazione di 3 milioni di euro annui fino al 2027". La misura, inizialmente destinata a esaurirsi a dicembre scorso, è stata prolungata grazie all’approvazione in Commissione Affari costituzionali del Senato di due emendamenti identici e bipartisan al decreto Milleproroghe.

“La proroga del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile consentirà di sostenere interventi e progettualità atti a intercettare bisogni e a dare risposte concrete a bambini, adolescenti e famiglie che altrimenti non sarebbero state possibili”, commentano gli assessori Striano e Trapanese. E aggiungono: “Auspichiamo un consolidamento strutturale del Fondo sulla base di dati di impatto che ne provano l’efficacia”.