Campi Flegrei, a Pozzuoli 21 persone hanno dormito fuori casa dopo le scosse Il numero è destinato a salire dopo le verifiche sugli edifici da parte dei vigili del fuoco

Presso l’area di accoglienza di Via Terracina a Napoli si è recata una sola persona per richiedere assistenza, mentre al Palatrincone di Pozzuoli sono ospitate 21 persone e probabilmente il numero è destinato a salire nelle prossime ore in relazione all’esito delle verifiche sugli edifici che i Vigili del fuoco stanno completando. Ne dà notizia la Prefettura di Napoli, dove ieri sera si è fatto il punto della situazione nella riunione del Centro coordinamento soccorsi dopo le forti scosse che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei.

Sono stati effettuati 19 interventi con l’ausilio di 28 squadre che sono state operative tutta la notte per completare gli interventi di verifiche sugli edifici richiesti.

Anche a Bacoli, l’hub allestito presso la scuola "Gramsci" ha ospitato in nottata 4 persone, invece nessun cittadino ha chiesto assistenza presso le aree allestite nel Comune di Monte di Procida.

"Il personale tecnico specializzato della Città Metropolitana di Napoli sta monitorando la Galleria Corbara - che collega Bacoli e Pozzuoli - che nella notte prossima verrà chiusa per verifiche più approfondite. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che lo sciame sismico è ancora in atto", conclude la nota della Prefettura che continua a monitorare l'evoluzione del bradisismo.