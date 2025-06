Napoli, primi effetti dei controlli sui b&B: sequestrato un immobile Due stanze senza requisiti minimi, interventi murari abusivi e nessuna autorizzazione

Nel corso di un'attività di controllo condotta dagli agenti dell'unità operativa Avvocata della Polizia locale di Napoli, è stato sottoposto a sequestro un immobile adibito ad attività ricettiva extralberghiera, situato in via Montesanto, nel quartiere Pignasecca.

L'intervento è scaturito da un'approfondita verifica documentale e tecnica, che ha portato all'accertamento di gravi irregolarità in materia urbanistica ed edilizia. In particolare, è emerso che l'appartamento era stato oggetto di un frazionamento non conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Due stanze senza requisiti minimi

L'unità immobiliare, infatti, era stata suddivisa in due porzioni distinte, di cui una destinata all'attività di affittacamere nonostante il proprietario non avesse i titoli autorizzativi per il cambio di destinazione d'uso da residenziale a ricettiva. Il controllo ha evidenziato anche l'assenza dei requisiti minimi di abitabilità per l'alloggio adibito a struttura ricettiva, in quanto privo di un ambiente soggiorno/cucina di almeno 14 metri quadrati.

Gli agenti hanno riscontrato che l'immobile era composto esclusivamente da due camere da letto, un servizio igienico, un disimpegno e un ripostiglio, configurando così una situazione non conforme alle normative igienico-sanitarie e alle disposizioni edilizie.

Ulteriori difformità tra le planimetrie catastali depositate e lo stato reale dei luoghi, inclusi interventi non autorizzati su setti murari, hanno aggravato il quadro delle irregolarità. In assenza di un adeguato titolo abilitativo per gli interventi eseguiti e della necessaria documentazione antisismica, è stato disposto il sequestro preventivo dell'immobile.

Ospiti interdetti, costretti a trovare un'altra soluzione

Al momento del controllo, all'interno della struttura erano presenti due ospiti. Pertanto, l'accesso sarà interdetto solo al termine del loro soggiorno. Nel frattempo, all'ingresso è stato affisso un cartello che informa del provvedimento. L'operazione condotta in via Montesanto rientra in un'attività di vigilanza mirata che la Polizia Locale sta portando avanti per garantire il rispetto delle normative edilizie e urbanistiche, in particolare nei contesti storici caratterizzati da elevata vulnerabilità e attrattività turistica, a tutela della legalità e della sicurezza di cittadini e visitatori.