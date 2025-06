Napoli cardioprotetta, installato defibrillatore in Piazza Garibaldi L'iniziativa dell'assessore Santagada nei pressi dello chalet della coop "Dedalus"

Prosegue l’impegno del Comune di Napoli per la tutela della salute pubblica e la prevenzione della morte cardiaca improvvisa. Venerdì 13 giugno è stato installato un nuovo defibrillatore automatico esterno (DAE) in Piazza Garibaldi, presso lo Chalet della Cooperativa Dedalus, di fronte al McDonald’s.

L’iniziativa rientra nel progetto “La Bella Piazza”, promosso dal Comune di Napoli in collaborazione con diverse associazioni cittadine, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la vivibilità di Piazza Garibaldi.

Negli ultimi giorni sono stati installati altri due dispositivi:

- il 6 giugno 2025 presso la sede del Consiglio Comunale in Via Verdi 35;

- il 12 giugno 2025 presso Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio.

“ I 3 nuovi dispositivi – ha dichiarato l’assessore alla Salute e al verde Vicenzo Santagada - si aggiungono a quelli già installati nell’ambito del programma “Napoli città cardioprotetta”, approvato con delibera di Giunta nel 2021. Come Assessorato alla Salute e al Verde, in sinergia con il Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio, continuiamo a investire nella salute dei cittadini, provando a rendere la città sempre più sicura e attenta al benessere collettivo”.