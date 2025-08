Cooperazione accademica: lettera di intenti tra Argentina e Napoli Universidad de San Isidro Usi e l’Università degli Studi Parthenope in campo

Lettera d’intenti di cooperazione accademica tra la Universidad de San Isidro - Usi- (Argentina) e l’Università degli Studi di Napoli-Parthenope.

"A nome dell’Università di San Isidro, ci rivolgiamo a voi con il desiderio di formalizzare una comunità di intenti e collaborazione tra le nostre istituzioni.

La nostra collaborazione si fonda sulla convinzione condivisa che l’istruzione superiore svolga un ruolo essenziale nella costruzione di società più giuste, critiche e aperte, così come nella promozione del sapere come bene pubblico e come ponte tra le culture.

Da sponde diverse dell’oceano, ma unite da una storia comune, le nostre università si impegnano a promuovere legami di cooperazione che contribuiscano al rafforzamento delle rispettive comunità accademiche e all’arricchimento dei loro percorsi istituzionali.

La nostra proposta non si limita a una firma. Aspira a un’alleanza viva, fatta di docenti che dialogano, studenti che viaggiano, progetti di ricerca condivisi, lingue che si ascoltano e si arricchiscono reciprocamente.

Vogliamo che questa collaborazione sia non solo istituzionale, ma anche umana e culturale, perché solo così l’educazione può diventare una vera trasformazione.

Siamo convinti che, in un tempo che richiede alleanze autentiche, le nostre università possano camminare insieme, nel rispetto delle proprie identità, ma riconoscendosi in un destino comune.

Con questa intenzione indichiamo, come referente di questa idea progettuale per la nostra Università, il Prof. Davide Ciuna, perché ha già stabilito un rapporto di collaborazione scientifica con il Prof. Leone Melillo dell’Università degli Studi di Napoli- Parthenope- (Italia), che invitiamo come professore, a recarsi presso la nostra Università quando i suoi impegni glielo consentono.

Con spirito di apertura, fraternità e impegno, estendiamo questa lettera come primo gesto di un cammino condiviso".