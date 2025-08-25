Cattedrale imbrattata a Vico Equense: matrimonio degenera in caso giudiziario Fumogeni colorati sulla cattedrale

Un matrimonio civile a Vico Equense è diventato rapidamente un caso mediatico e giudiziario dopo che una coppia di quarantenni locali ha danneggiato la storica ex Cattedrale della Santissima Annunziata durante le foto di rito.

Fumogeni colorati sulla facciata storica

Subito dopo la cerimonia in Comune, la coppia ha scelto il sagrato della Cattedrale come sfondo per le fotografie. Durante gli scatti, sono stati accesi fumogeni colorati, che hanno lasciato vistosi schizzi colorati sulla facciata trecentesca del monumento.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la coppia si è poi allontanata per il banchetto senza preoccuparsi dei danni causati, lasciando la situazione irrisolta fino all’intervento della polizia municipale.

Identificazione grazie alle telecamere di sorveglianza

Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto, identificare la coppia e rintracciarla presso una struttura ricettiva vicina. I due rischiano ora accuse per esplosione pericolosa e danneggiamento di un bene storico-artistico, con possibili conseguenze economiche legate al restauro della Cattedrale sotto la supervisione della Soprintendenza.

Reazioni della comunità e social network

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra i residenti e sui social network, che hanno condannato il gesto come un affronto a uno dei simboli più importanti della penisola sorrentina. La Cattedrale della Santissima Annunziata è infatti considerata tra le chiese più belle d’Italia, rendendo l’accaduto ancora più grave agli occhi della comunità locale.