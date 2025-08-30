Terra dei fuochi: altri 10 milioni per controlli, bonifiche e videosorveglianza

Dieci milioni di euro in più per la Terra dei Fuochi ed in particolare per le province di Napoli e Caserta. Il Governo rafforza la dotazione economica nell’ambito del fondo Fsc 2021-2027, come annunciato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano in una riunione a Caivano.
Parte delle risorse sarà destinato ai controlli delle forze di polizia, altri ancora al rafforzamento della videosorveglianza e per la bonifica dai rifiuti.
“Riunione utile per evitare scenografie da palcoscenico”, ha detto il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola, che ha apprezzato lo stanziamento di fondi extra.
“Risorse importanti”, il commento dell’assessore all’ambiente.