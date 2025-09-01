Vomero: nuovo appello per la riapertura della biblioteca Croce Chiusa da sei anni: uno dei pochi luoghi di socializzazione anche per gli studenti!

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, in occasione della ripresa delle attività scolastiche, lancia l'ennesimo appello all'amministrazione comunale partenopea, affinché venga finalmente riaperta, e in tempi rapidi, la biblioteca comunale del quartiere Vomero "Benedetto Croce", ubicata in via Francesco De Mura. chiusa oramai da ben sei anni.

"Nell’antichità - sottolinea Capodanno - , le biblioteche, luoghi di cultura e di sapere oltre che di aggregazione sociale, venivano collocate nei palazzi reali o in enormi luminose strutture. Nel ventunesimo secolo una struttura del genere è stata invece collocata in un cantinato, così come è successo per la biblioteca “Benedetto Croce”, trasferita, negli anni scorsi, dalla sede al piano terra in via Morghen ai locali interrati del plesso scolastico Vanvitelli.

Quando ero presidente della circoscrizione, negli anni ’80, intrapresi una vera e propria battaglia per trasferire la biblioteca Croce nella nuova sede della circoscrizione, in una palazzina strappata all’utilizzo originario, fissato dall’allora sindaco-commissario Valenzi, a silos multipiano per parcheggi - ricorda Capodanno -. Successivamente i locali della biblioteca vennero inopinatamente destinati a sede di una delle tante fondazioni che sono state create nel capoluogo partenopeo. Da qui scaturì il trasferimento nell'attuale sede.

Eppure il Vomero, con i suoi oltre 40mila residenti, avrebbe sicuramente bisogno di più di un luogo pubblico per fare cultura anche come punti d’incontro e di aggregazione, dopo la chiusura di diverse librerie, come Guida e Loffredo, e di numerose sale cinematografiche.

Ad aggravare una situazione, già precaria - puntualizza Capodanno -, ha contributo il fatto che la biblioteca comunale in questione da quasi sei anni è chiusa, come testimoniano anche i rifiuti di ogni genere che, nel frattempo, si sono accumulati nell'area circostante la porta d'accesso.

Alle numerose richieste inoltrate per sapere se e quando la struttura sarebbe stata riaperta non è stato mai dato riscontro operativo, la qual cosa sta alimentato da tempo le proteste, purtroppo inascoltate, anche da parte delle tante persone, in particolare dei numerosi giovani, che frequentavano in passato i locali in questione anche per ragioni di studio".

Capodanno invita, ancora una volta, gli uffici preposti dell'amministrazione comunale a chiarire i motivi per i quali la biblioteca in questione, unica del genere su tutto il territorio del quartiere Vomero, continua a rimanere chiusa e ubicata in locali che non vengono ritenuti idonei. Lo stesso Capodanno chiede che la biblioteca comunale venga trasferita in tempi rapidi nella vecchia sede, vale a dire nei locali a piano terra del polifunzionale comunale di via Morghen, attualmente liberi.