Giornalisti: morto D'Amelio, fondò " "La Voce della Provincia" Pasquale D'Amelio, decano della professione nell'area oplontina e vesuviana

L'Ordine dei Giornalisti della Campania e l'Associazione Giornalisti Vesuviani "Carmine Alboretti" annunciano con estremo cordoglio la scomparsa del collega Pasquale D'Amelio, decano della professione nell'area oplontina e vesuviana, nonché storico fondatore de "La Voce della Provincia". D'Amelio, per tutti, a Torre Annunziata, semplicemente "il direttore", è deceduto nella notte fra il due e il tre settembre all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Aveva ottantacinque anni.. La sua voglia di vivere e di fare giornalismo lo avevano portato a trascurare la propria salute, ma non la sua creatura, "La voce della provincia", che era andata in stampa fino a pochi mesi fa. Il quattordicinale, fondato nel 1967, si legge in una nota "era stato una delle colonne portanti del giornalismo locale nell'intera area torrese e vesuviana, entrando nelle case di migliaia di lettori e cittadini, grazie a capillari campagne di abbonamento. Mai convertitosi al "web", D'Amelio aveva sempre scelto di lasciare il suo giornale in versione esclusivamente cartacea. Come editore, aveva anche contribuito alla pubblicazione di numerosi testi su storia, eventi e personaggi del Vesuviano". Una vita per il giornalismo e per la sua amata città di adozione, quella del "dottore D'Amelio", che, nel tempo, era stato anche impegnato in politica - ricoprendo anche ruoli assessoriali - e nel mondo dello sport, ai vertici della squadra di calcio del Savoia. I funerali si svolgeranno presso la Basilica della Madonna della Neve, alle dieci di domani. Dopo il rito, le spoglie del giornalista saranno portate nel suo paese natale, a Sant'Arcangelo, in Basilicata. Ai figli Titti e Mario, e ai familiari tutti, Ordine e Associazione Giornalisti Vesuviani "Carmine Alboretti" a la vicinanza e l'affetto dell'intera comunità dei giornalisti della Campania.