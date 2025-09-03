Napoli, liberato un cane lasciato a morire di fame e sete da una settimana Decisiva la denuncia di alcuni condomini

Si trovava senza cibo nè acqua da una settimana il cane salvato a Napoli dall'intervento dell'Oipa allertata da alcuni condomini di uno stabile di via Michelangelo da Caravaggio, a Fuorigrotta. Il proprietario dell'animale, che viveva nell'appartamento come affittuario, lo avrebbe abbandonato all'interno dopo aver lasciato l'abitazione circa sette giorni fa.

Segnalazioni sull'abbandono dell'animale erano state fatte anche al deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che si è recato sul posto insieme alle guardie zoofile dell'Oipa, guidate dal delegato Nando Cirella. L'animale è stato liberato grazie all'intervento della polizia e affidato agli operatori dell'Asl veterinaria del Frullone che lo hanno liberato e portato in un rifugio per sfamarlo e curarlo e successivamente attivare le pratiche di adozione. Una volta entrati, è stato verificato che le ciotole per il cibo erano completamente vuote e che il cane, impossibilitato a uscire, aveva vissuto per giorni tra le proprie feci.

"Ringrazio i vicini che hanno avuto la sensibilità di allertarci, le forze dell'ordine, la Asl veterinaria e le guardie zoofile per la prontezza e la collaborazione". Così Borrelli, che ha aggiunto: "Abbiamo deciso di intervenire in prima persona perché questa era una situazione di estrema urgenza e gravità: per qualcuno poteva sembrare un caso marginale, ma la vita di un animale conta quanto quella di ogni altro essere vivente. In Italia, purtroppo, le leggi ci sono ma restano deboli e spesso inefficaci perché applicate con vecchi paradigmi o senza alcun finanziamento e senza personale qualificato negli enti pubblici. Servono fondi adeguati alle associazioni animaliste, più risorse ai presidi veterinari pubblici e un sistema di controllo che garantisca davvero la tutela degli animali. La buona notizia - ha concluso il parlamentare - è che sta cambiando la mentalità delle persone, che non sono più disposte a voltarsi dall'altra parte davanti a queste atrocità. Questo è il segnale che ci spinge a continuare la nostra battaglia".