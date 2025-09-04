Napoli e la Macedonia del Nord più vicine: rotta aerea verso Skopje Sarà gestita da Wizz Air. Gesac: novità assoluta per Capodichino

Napoli e la Macedonia del Nord più vicine. A partire dal 30 marzo 2026 Wizz Air opererà voli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, con biglietti a partire da 24,99€.

"L'introduzione della nuova rotta tra Napoli e Skopje è un chiaro segnale del nostro impegno a rafforzare la nostra presenza presso la base di Napoli Capodichino, che è una delle cinque basi italiane della compagnia," ha dichiarato Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. "Questa espansione è resa possibile dall'arrivo di un secondo aereo ultra-moderno Airbus A321neo a ottobre 2025. Con questo nuovo collegamento, il numero di rotte operate da Wizz Air dalla Campania sale a 18, servendo 11 Paesi, confermando ulteriormente l'importanza strategica di questa base all'interno del network di Wizz Air."

“Il collegamento per la capitale macedone è una novità assoluta per Napoli, ed è la settima tratta lanciata da Wizz Air negli ultimi 2 mesi dal nostro scalo”, ha affermato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC. Con Skopje Wizz Air sale a 16 destinazioni da Napoli, principalmente nell’Europa dell’Est e nei Balcani, raddoppiando di fatto il numero degli scali serviti, questo grazie all’imminente arrivo del secondo aeromobile basato, che rafforza la presenza di Wizz Air e conferma la centralità del nostro mercato nella strategia di crescita del vettore”.

Con questo annuncio, Wizz Air consolida ulteriormente la sua presenza a Napoli e nel Sud Italia. Da gennaio ad agosto 2025, la compagnia aerea ha operato oltre 2.300 voli da e per Napoli, con un tasso di completamento del 99,9%, ha incrementato la puntualità di quasi il 22% e ha accolto oltre 482.000 passeggeri.