Stop tuffi alla Gaiola, Arpac sconsiglia la balneazione Avviso emesso a tutela della salute pubblica

In seguito a "esiti analitici sfavorevoli sulle acque di balneazione", il tratto di mare antistante la località "Nisida-Gaiola" è temporaneamente sconsigliata la balneazione in via precauzionale. Le analisi, condotte dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) in data 3 settembre 2025, hanno rilevato valori non conformi ai parametri previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 116/2008). L'avviso, emesso a tutela della salute pubblica, resterà valido in attesa di ulteriori accertamenti e di nuovi campionamenti da parte di ARPAC per verificare il ripristino delle condizioni ottimali. Si raccomanda ai cittadini di attenersi scrupolosamente a tale indicazione e di evitare la balneazione nell'area interessata fino a nuove comunicazioni ufficiali.