Vomero, primo fine settimana di settembre: torna il traffico Capodanno: "Complici la chiusura di piazza degli Artisti e la carenza di vigilanza"

"Al Vomero, in un questo primo fine settimana di settembre, con tanta gente ritornata in strada dopo la pausa estiva, si ripresenta la consueta bolgia infernale, a causa del traffico veicolare, con un serpente di lamiere, che si forma tra piazza degli Artisti e piazza Vanvitelli, ma anche lungo via De Mura e via Carelli, come su via Stanzione e via Merliani – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione -. Nell'occhio del ciclone, ancora una volta, l'attuale dispositivo di traffico, del tutto inidoneo a smaltire la gran mole di autoveicoli in transito.

Difatti dopo la chiusura della Ztl in via Luca Giordano e con la recente pedonalizzazione di una parte di piazza degli Artisti, la situazione, già difficile, è nettamente peggiorata e le conseguenze si possono osservare quotidianamente, raggiungendo l'apice nel fine settimana.

Inoltre - puntualizza Capodanno - il dedalo di viuzze, limitrofo a un'area mercatale all'aperto, che si diparte proprio da piazza degli Artisti per raggiungere la zona dello stadio Collana e di via Cilea è del tutto insufficiente a smaltire i notevoli flussi di autoveicoli presenti - puntualizza Capodanno -. Le conseguenze si osservano immediatamente con l'intasamento di via Tino di Camaino, analogamente a quanto accade nel quadrilatero tra via San Gennaro ad Antignano, via Merliani e via Stanzione.

Purtroppo - aggiunge Capodanno - i vigili urbani in servizio per strada sono decisamente insufficienti. Notoriamente infatti lo shopping al Vomero, segnatamente in queste belle giornate ancora estive, richiama, specialmente nei fine settimana, migliaia di persone, molte delle quali raggiungono il quartiere con le proprie autovetture, parcheggiando dove è possibile, sovente in seconda e terza fila, vista la mancanza di aree pubbliche per il parcheggio, andando ancor più a congestionare la già caotica situazione, con ripercussioni anche sull'inquinamento ambientale.

Delle due l’una - propone Capodanno -. O si potenzia, anche con una migliore organizzazione del servizio, l’organico della locale sezione dei caschi bianchi, specialmente nella giornata di sabato, garantendone in tutti i punti nevralgici la presenza costante o, soluzione preferibile, si rivede l’attuale dispositivo di traffico, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere i problemi di viabilità, specialmente per la mancanza di parcheggi pubblici a disposizione dei non residenti ma anche per la chiusura di alcuni snodi fondamentali, come piazza degli Artisti, che si auspica possa essere restituita alla viabilità in tempi rapidi, visto il totale fallimento della pedonalizzazione parziale".

Sulla difficile situazione del traffico al Vomero, destinata a peggiorare a breve con la ripresa delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, Capodanno sollecita ancora una volta l'intervento immediato degli uffici comunali competenti, a partire da quelli che fanno capo agli assessori alla viabilità e traffico, Cosenza, e alla polizia municipale, De Iesu.