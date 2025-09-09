Nuovo stadio Napoli, Forza Italia insorge: "mercato Caramanico non si tocca"

Guangi e Savastano: "Si instauri dialogo col consiglio comunale: no alla cacciata di lavoratori"

Napoli.  

Il mercato del Caramanico rappresenta un pezzo di storia mercatale della città di Napoli. Pensare di voler cacciare famiglie e lavoratori per costruire lì uno stadio di proprietà è fuori da ogni logica". È quanto affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Napoli, Salvatore Guangi e Iris Savastano. "Si instauri un dialogo forte con il consiglio comunale, si riveda la convenzione del Maradona e si stabilisca insieme il luogo del potenziale nuovo stadio e del nuovo centro sportivo. Fare annunci vuoti fa solo male alla città e ai cittadini", concludono i due esponenti di Forza Italia.

