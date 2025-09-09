Movida, stop ai drink dopo le 22. D'Angelo: "Sbagliato, serve dialogo" LA zona è quella tra piazza Bellini e via Cisterna dell'olio

A Napoli nella zona della movida del centro storico, tra piazza Bellini, vico Quercia e via Cisterna dell’Olio, stop ai drink per strada dopo le 22. E’ la prima conseguenza delle sentenze che hanno dato ragione ai residenti e costretto l’amministrazione comunale a soccombere. Rumori molesti oltre la soglia di tollerabilità, schiamazzi e musica ad alto volume fino a tarda notte e allora la giunta Manfredi è intervenuta con una delibera particolarmente restrittiva. L’argomento è stato oggetto in mattinata della commissione Polizia Municipale e e Legalità. Esprime la sua contrarietà il consigliere comunale Sergio D’Angelo. "Si rischia di innescare una pericolosa spirale giudiziaria". Per D’Angelo la soluzione è nel dialogo magari attraverso uno strumento da lui già proposto in passato, la consulta della notte.