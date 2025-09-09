Morto il professor Michele Scudiero, insigne giurista. Il cordoglio di Manfredi Si è spento all'età di 89 anni il noto costituzionalista originario di Agropoli

Lutto nel mondo accademico napoletano: Michele Scudiero, 89 anni ed insigne giurista,(nella foto da sinistra: Michele Scudiero, già Presidente Conf. Naz. Presidi Giurisprudenza con Nicola Mancino già Vicepresidente C.S.M., Renzo Lambertini, Giulio Garuti e Aljs Vignudelli) è morto questa mattina nella sua casa di Napoli. Ne ha dato notizia l'Università degli Studi di Napoli Federico II: "punto di riferimento per intere generazioni di giuristi, un grande costituzionalista e un grande professore. I suoi insegnamenti sul sistema delle autonomie locali, sulle fonti del diritto, sul costituzionalismo multilivello, sulla forma di governo sono fondamentali e insuperati".

I funerali di Scudiero si terranno domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria della Libera, in via Belvedere 113, nel quartiere napoletano del Vomero.

Il cordoglio di Manfredi

Addolorato per la scomparsa del professore Michele Scudiero, straordinario giurista dotato di grande passione civile. Le sue analisi sulla Costituzione hanno rappresentato un punto di riferimento accademico e istituzionale.

Chi era Michele Scudiero

Nato ad Agropoli nel 1936, aveva insegnato a Salerno e Macerata, prima di trasferirsi alla Federico II di Napoli, diventando poi anche preside della Facoltà di Giurisprudenza. Già vicepresidente del Consiglio Universitario nazionale e componente del Consiglio nazionale della Scienza e della Tecnologia, fu nominato anche Consigliere di amministrazione della Rai, mentre Agropoli gli aveva conferito la cittadinanza onoraria a inizio millennio. "La sua produzione scientifica, oltre un centinaio di lavori", ricorda l'università Federico II in una nota, "ha abbracciato tematiche riguardanti la Costituzione e lo Stato costituzionale, gli istituti della democrazia diretta, la forma di governo, le fonti normative, le garanzie della funzione giurisdizionale, il valore e i soggetti dell'autonomia locale, il processo di integrazione europea. Assai ampia è, in particolare, l'attenzione rivolta alle problematiche del regionalismo italiano». Tanti i ricordi sui social di queste ore anche da parte dei suoi ex allievi.