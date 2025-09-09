Torna X Factor, la finale 2025 a Napoli in Piazza Plebiscito L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione

La finale di X Factor si terrà anche per l'edizione 2025 in diretta da piazza del Plebiscito, a NAPOLI. Lo ha annunciato Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione al liceo artistico Boccioni di Milano. ''Abbiamo la conferma - ha detto De Bellis - e porteremo a NAPOLI la musica, il talento e le capacità degli artisti che saliranno sul palco''.

Dopo il successo di un anno fa, con la festa per la finale della scorsa stagione che ha incoronato Mimì Caruso, anche l'atto decisivo di #XF2025, il 4 dicembre, sarà un evento gratuito e co-organizzato con il Comune di NAPOLI. L'avventura musicale di X Factor 2025 torna da giovedì 11 settembre, su Sky e in streaming su Now. A guidare la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà ancora una volta Giorgia, riconfermata alla conduzione dopo la sua prima stagione.

Il tavolo dei quattro giudici di questa edizione ha una formazione inedita e accoglie Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Novità di stagione è Francesco Gabbani, al suo esordio assoluto in un talent show.