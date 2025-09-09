App Sirena: Napoli diventa un museo sonoro a cielo aperto La canzone napoletana per le strade della città

Napoli celebra i suoi 2500 anni con un progetto unico che unisce tecnologia e cultura: appSirena. L’app trasforma la città in un museo musicale urbano, permettendo a residenti e turisti di ascoltare le grandi melodie napoletane direttamente nei luoghi che le hanno viste nascere.

Un viaggio tra storia e musica

AppSirena guida i visitatori attraverso la Napoli della fine dell’Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, periodo d’oro della canzone partenopea. Centinaia di interpreti, compositori ed editori animavano la scena musicale cittadina, un patrimonio che si è diffuso anche oltreoceano grazie alla grande emigrazione verso Nord e Sud America.

Ogni volta che l’utente raggiunge un luogo legato a celebri melodie o alla vita dei grandi protagonisti, l’app riproduce automaticamente una canzone, offrendo un’esperienza immersiva tra vicoli, teatri, case storiche e café-chantant.

Un progetto del Comune di Napoli per Napoli 2500

Il progetto è ideato da Mauro Gioia, prodotto dal Comune di Napoli e da Giano Bifronte, nell’ambito delle celebrazioni dei 2500 anni della città. AppSirena è stata presentata in anteprima il 9 settembre al Teatro Mercadante e rientra in un programma di oltre 2.500 eventi diffusi fino al 21 dicembre.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore al Turismo Teresa Armato, la direttrice artistica Laura Valente, la coordinatrice scientifica Anita Pesce e lo stesso Gioia.

Itinerari e playlist: Napoli in cuffia

L’app offre due sezioni principali:

Percorsi geolocalizzati: 16 itinerari che collegano luoghi e artisti storici, tra conservatori, teatri, lungomare e case natali.

Playlist tematiche: raccolte di brani su temi come amore, mare e cibo, dal café-chantant alla sceneggiata napoletana.

Inoltre, l’app propone sette podcast originali firmati da docenti universitari ed esperti, che approfondiscono temi come la canzone classica, le migrazioni musicali oltreoceano e le rarissime voci del teatro italiano.

Un archivio unico di 12.000 dischi

Alla base di appSirena c’è la collezione privata di circa 12.000 dischi a 78 giri raccolti da Mauro Gioia in oltre quarant’anni di ricerca. Parte di questo patrimonio è già stata digitalizzata dall’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi e riconosciuta come “bene immateriale”.

Scarica l’app e vivi Napoli in musica

Con appSirena, Napoli si trasforma in un jukebox urbano dove storia e tecnologia si intrecciano, permettendo a tutti di riscoprire la città attraverso la magia della sua canzone. L’app è disponibile per dispositivi mobili e pronta a guidare residenti e turisti in un’esperienza unica tra passato e presente.