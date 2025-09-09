Traffico in tilt a Napoli: "Situazione insostenibile dopo chiusura rampa A3" Simeone: "Dalla Commissione appello al Prefetto: si consenta svolta via Gianturco e si riapra rampa"

La Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Consiglio Comunale di Napoli lancia un appello urgente al Prefetto per sbloccare la situazione critica legata alla chiusura della rampa autostradale di via Galileo Ferraris, che collega la città all’A3.

La rampa, chiusa dal 23 luglio scorso, doveva riaprire il 6 settembre. Tuttavia, la data è stata inspiegabilmente prorogata al 6 dicembre 2025, aggravando una condizione già insostenibile per la viabilità cittadina. I disagi si concentrano soprattutto nell’area della Stazione Centrale e lungo via Nuova Marina, con traffico paralizzato per ore e forti ripercussioni sul trasporto pubblico.

«Napoli non può permettersi altri ritardi – dichiara la Commissione –. Chiediamo al Prefetto di intervenire presso il Ministero delle Infrastrutture affinché si consenta subito la svolta a destra verso Gianturco e si riapra, anche in forma provvisoria, la rampa in direzione Salerno-Roma.»

La richiesta è chiara: servono soluzioni immediate per restituire alla città una mobilità più fluida e sostenibile.